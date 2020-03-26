Минпромторг уведомил фармкомпании о необходимости продолжения работы

Предприятиям, выпускающим социально значимую продукцию, в том числе лекарства и медизделия, необходимо продолжить бесперебойную работу и не уходить на вынужденные каникулы, объявленные президентом. Об этом говорится в письме директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексея Алехина (копия есть в распоряжении «ФВ»).

Подлинность письма подтвердил источник, близкий к Минпромторгу. В документе говорится, что объявленые выходные дни с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля 2020 года не распространяются на структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинских учреждений, аптек, магазинов, учреждений, обеспечивающих банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органов власти всех уровней, которые продолжат свою работу.

«Департамент обращает внимание руководителей предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, что в соответствии с законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза лекарственные средства для медицинского применения и медицинские изделия относятся к социально значимой продукции, применяемой в медицинских целях и необходимы для профилактики, диагностики, лечения заболеваний человека, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, поэтому ваши предприятия относятся к структурам жизнеобеспечения и необходимо обеспечить бесперебойное производство», – говорится в письме Алехина.

В Минпромторге «ФВ» не стали комментировать письмо и отметили, что ранее министр Денис Мантуров уже высказал позицию министерства по этому поводу: «Предприятия промышленности будут выполнять решение Президента Российской Федерации — следующая неделя для них будет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусной инфекции».

Елена Калиновская

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