ЕЭК обнулила пошлины на медизделия для профилактики COVID-19 до 30 сентября

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определил перечень медизделий, на которые до 30 сентября 2020 года обнулены таможенные пошлины. В список вошла продукция для профилактики COVID-19, реагенты для диагностики и защитная одежда для врачей. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определил перечень медизделий, на которые до 30 сентября 2020 года обнулены таможенные пошлины. В список вошла продукция для профилактики COVID-19, реагенты для диагностики и защитная одежда для врачей.

В частности, в перечень включено сырье для производства дезинфицирующих средств, а также диагностические реагенты, бинты, вата, марля, мешки для транспортировки опасных биологических отходов, бахилы, защитная одежда, включая маски, респираторы, очки и перчатки, пульсоксиметры, боксы для транспортировки пациентов, шприцы, иглы, катетеры, системы для взятия и переливания крови, носилки для транспортировки пациентов и распылители для гигиенических целей.

Льгота распространяется на товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС для внутреннего потребления с 16 марта по 30 сентября включительно.

Ранее председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сообщил о достижении принципиальной договоренности об обнулении или снижении пошлин на ряд медизделий на территории ЕАЭС. Итоговый перечень формировался на основе экспертных предложений стран-участниц.

В начале марта 2020 года Правительство РФ запретило вывоз из России ряда наименований медицинских изделий, применяющихся для профилактики и борьбы с распространением COVID-19.

Источник: Евразийская экономическая комиссия

Фото: businesshobbie.com