Правительство РФ получит право ограничивать медизделий на три месяца в случае эпидемий

Правительство РФ получит право приостанавливать оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями на срок до 90 дней в случае чрезвычайной ситуации или эпидемии. Поправка в 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», допускающая возможность ограничения оборота МИ, внесена 26 марта на рассмотрение Госдумы РФ.

Перечень медицинских изделий, которые подпадут под действие новой нормы, будет определять Правительство РФ. Мера может быть введена при «возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих». Помимо этого, регулятор на время эпидемии сможет устанавливать особый порядок государственной регистрации медицинских изделий.

Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена, однако ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

В начале марта 2020 года Правительство РФ запретило вывоз из России ряда наименований медицинских изделий, применяющихся для профилактики и борьбы с распространением COVID-19.

В середине марта 2020 года был упрощен порядок регистрации для медицинских масок, халатов, изолирующих костюмов, респираторов, перчаток и бахил. Росздравнадзор будет выдавать регудостоверение заявителям в течение пяти дней после получения первоначального пакета документов, а результаты токсикологических, технических испытаний и заключение о качестве и безопасности медизделия можно будет предоставить в течение пяти месяцев после первоначальной регистрации МИ.