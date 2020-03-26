В России отменяется государственная регистрация трех препаратов, включая Медивитан®

Министерством здравоохранения Российской Федерации 26 марта 2020 г. были приняты решения об отмене государственной регистрации четырех лекарственных препаратов и исключении их из государственного реестра лекарственных средств: Рибомунил – иммуномодулирующее средство, Медивитан® – комплекс витаминов группы В, Реополиглюкин – кровезаменитель.
- Рибомунил – таблетки, 0,75 мг; регистрационное удостоверение П N011369/01 от 27.04.2010 г. выдано Пьер Фабр Медикамент Продакшн, Франция; производитель Пьер Фабр Медикамент Продакшн, Франция;
- Рибомунил – гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг; регистрационное удостоверение П N011369/02 от 27.04.2010 г. выдано Пьер Фабр Медикамент Продакшн, Франция; производитель Пьер Фабр Медикамент Продакшн, Франция;
- Медивитан® (пиридоксин + цианокобаламин + фолиевая кислота) – раствор для внутривенного и внутримышечного введения; регистрационное удостоверение ЛП-001881 от 16.10.2012 г. выдано Медице Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ, Германия; производитель Медице Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ, Германия;
- Реополиглюкин (декстран [ср.мол. масса 35000-45000]) – раствор для инфузий, 10%; регистрационное удостоверение ЛСР-005290/10 от 08.06.2010 г. выдано ООО «Завод Медсинтез», Россия; производитель ООО «Завод Медсинтез», Россия.
Решения были приняты на основании подачи заявлений владельцев регистрационных удостоверений (уполномоченных юридических лиц).