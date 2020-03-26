Недобросовестная конкуренция: упаковка БАД и лекарства сходны до степени смешения

ФАС России, на основании части 2 статьи 39.1 ФЗ «О защите конкуренции», выдала ООО «Фармтрансфер» предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения Закона о защите конкуренции (статья 14.8).

Статья 14.8. Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции: «Не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 — 14.7 настоящего Федерального закона».

Согласно представленной информации, в ФАС поступило заявление, в котором указано на наличие признаков недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Фармтрансфер». Компания при производстве и реализации биологически активной добавки к пище «Ренотинекс» использовала упаковку, сходную до степени смешения с упаковкой лекарственного препарата «Роватинекс» производства компании «РОВА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД» (Ирландия): использовались похожие цветовые и композиционные решения, взаимное расположение элементов на упаковке товаров. ООО «Фармтрансфер» выбрало для товара и сходное с препаратом «Роватинекс» название.

На основании выявленных признаков нарушения ФАС России и выдала компании предупреждение.

Вопрос о сходстве двух товаров был вынесен на рассмотрение Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции. Эксперты пришли к заключению, что графическое оформление, композиционное расположение изображений и торговое наименование рассматриваемых товаров сходны, что может обмануть потребителей и привести к приобретению не того товара, который планировался к покупке.

«В практике ФАС России, к сожалению, периодически встречаются разбирательства, когда производители БАДов за счет похожих упаковки и названия пытаются выдать свой товар за лекарственный препарат. Особое беспокойство такое поведение вызывает в связи с тем, что такие товары непосредственно касаются здоровья граждан. В случае, если компания не исполнит предупреждение в 30-дневный срок, ведомство возбудит дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции», – отметила начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

gmpnews