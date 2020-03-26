Минздрав расширил показания российского препарата против псориаза

Регуляторы РФ одобрили применение лекарственного препарата нетакимаб для лечения пациентов с псориатическим артритом. Нетакимаб стал первым оригинальным российским препаратом на основе моноклональных антител против ИЛ-17 для терапии среднетяжелого и тяжелого вульгарного псориаза, анкилозирующего спондилита и теперь псориатического артрита. Препарат разработан и производится биотехнологической компанией BIOCAD.

Уже в марте этого года нетакимаб может назначаться взрослым пациентам с диагнозом «активный псориатический артрит» при недостаточном ответе на стандартную терапию. В основе молекулы нетакимаба содержится иммуноглобулин ламы, максимально близкий к иммуноглобулинам человека, что способствует достижению быстрого, выраженного и устойчивого эффекта от терапии.

По данным BIOCAD, полученным в ходе клинических исследований препарата, 82,5% пациентов c псориатическим артритом достигают ответа ACR20 со стороны периферических суставов, и 83% – ответа PASI75 со стороны кожных проявлений к 24 неделе терапии нетакимабом.

У половины пациентов с заболеванием «псориатический артрит», принимавших участие в исследовании препарата, отмечалось улучшение состояния суставов и кожных проявлений уже на второй неделе терапии. А после 4 месяцев терапии у 39,2% пациентов заболевание достигало минимальной активности.

«Расширение области применения нетакимаба позволит в несколько раз увеличить круг пациентов, которые получат современную терапию, — уверен заместитель генерального директора по маркетингу и продажам BIOCAD Олег Павловский. — Стоимость курса лечения отечественным препаратом приблизительно в три раза ниже, чем при использовании иностранных аналогов».

Представитель компании сообщил, что согласно государственному реестру лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ, предельная отпускная цена на препарат составляет 20 000 руб.

В настоящий момент для лечения псориатического артрита чаще всего применяются нестероидные противовоспалительные препараты и базисные противовоспалительные препараты. Пациенты с псориатическим артритом получают терапию биологическими препаратами гораздо реже по сравнению с другими ревматологическими состояниями: ревматоидный артрит и анкилозирующий спондилит. Во многом это объясняется тем, что псориатический артрит лежит на стыке двух специальностей – дерматологии и ревматологии.

gmpnews