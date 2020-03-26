COVID-19: российские разработчики получат бесплатный доступ к коллекции веществ «ХимРар»

Научно-исследовательский институт «ХимРар» принял решение о предоставлении бесплатного доступа к своей коллекции химических веществ для всех российских научных коллективов, ведущих поиск активных соединений на биомишени, связанные с коронавирусом (SARS-CoV-2).

НИИ «ХимРар» обладает самой большой в мире на сегодняшний день коллекцией малых молекул, доступной для исследований в области открытия новых лекарств — более 1,6 млн соединений. Эта коллекция разнообразных биологически активных молекул создавалась несколько десятков лет и может использоваться для скрининга in silico и моделирования, в том числе с использованием искусственного интеллекта, а также для in vitro испытаний на соответствующие вирусные мишени. Молекулы могут быть предоставлены партнерам, кто так же, как и исследователи «ХимРар», включился в работу по поиску эффективного решения для лечения коронавирусной инфекции.

«Все мировое научное сообщество сегодня ведет исследования и разработки вакцин и противовирусных лекарственных средств для лечения COVID-19. Мы как российская организация с многолетним опытом работы на международном рынке в области создания лекарств, лабораторно-производственными мощностями для осуществления полного цикла разработки и производства, включая субстанции, считаем своим долгом в разгар эпидемии помочь российскому здравоохранению справиться с этим вызовом как можно скорее. Мы не только запустили внутреннюю программу по разработке лекарственных кандидатов для лечения коронавируса, но также приняли решение предоставить возможность другим российским исследовательским командам воспользоваться нашей коллекцией химических соединений, делиться экспертизой и оказывать поддержку в проведении дальнейших исследований», — отметила Ирина Тырнова, генеральный директор НИИ «ХимРар».

gmpnews