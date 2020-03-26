ЕЭК освободила ряд фармацевтической продукции от уплаты ввозных таможенных пошлин

Решение об освобождении от ввозной таможенной пошлины товаров, ввозимых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), было принято 16 марта 2020 г. Документ опубликован на правовом портале Союза docs.eaeunion.org 24 марта и вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
По словам члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева,
«решение распространяется, прежде всего, на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией, защиты и лечения населения с освобождением от уплаты ввозной пошлины будет осуществляться на основании подтверждения целевого назначения национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранения».
Решение распространяется на медицинские товары, ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза в период с 16 марта 2020 года, и будет действовать до 30 сентября 2020 года.
В перечень товаров, в том числе, вошли:
- тальк для производства масок и перчаток;
- товары, используемые для производства дезинфицирующих средств;
- вакцины, наборы для диагностики;
- бинты, вата, марля;
- дезинфицирующие противовирусные средства;
- диагностические или лабораторные реагенты;
- товары, используемые для производства перчаток и средств индивидуальной защиты;
- мешки для транспортировки опасных биологических отходов;
- флаконы и емкости для дезинфицирующих средств;
- боксы для транспортировки пациентов;
- респираторы и маски;
- защитные очки;
- пульсоксиметры;
- шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты;
- системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов и др.