Для производства медицинских масок в технопарке «Нагатино» применили 3D-печать

Компания Temporum (резидент технопарка «Нагатино»), поддерживаемая столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития, начала печатать медицинские маски на 3D-принтерах. Они работают по технологии FDM, суть которой заключается в послойном выращивании изделия из предварительно расплавленной пластиковой нити.

«Деятельность резидента технопарка “Нагатино”, компании Temporum, направлена на улучшение эпидемиологической обстановки в городе. При производстве используется пластик PETG, который обеспечивает безопасность в использовании медицинских изделий, — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — В московских технопарках создаются все условия для разработки решений, которые применяются во всех сферах жизни города».

Маски, напечатанные на 3D-принтере, можно использовать много раз, однако необходимо менять внутренний фильтр. Специалисты рекомендуют применять для этого ватный диск и обрабатывать пластиковое изделие дезинфицирующим раствором.

«Такие маски безопасны и удобны в использовании. Они значительно выгоднее одноразовых масок. К примеру, упаковка ватных дисков из 100 штук стоит около 70 рублей, получается, цена так называемого фильтра для напечатанного на 3D-принтере медицинского изделия составляет 70 рублей», — отметил директор Центра аддитивных технологий Temporum Дмитрий Гладышев.

gmpnews