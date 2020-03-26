На предприятиях Ростеха локализовано производство УЗИ-сканеров экспертного класса

Дочерние компании Госкорпорации Ростех в партнерстве с НПО «Сканер» успешно локализовали производство ультразвуковых сканеров на основе технологий Samsung Medison. В рамках проекта созданы опытные образцы УЗИ-аппаратов экспертного класса «РуСкан 65» и «РуСкан 65М», не имеющие конкурентов среди отечественных разработок. Старт первых поставок оборудования возможен с конца 2020 года.

Проект по локализации производства ультразвуковых сканеров реализуется холдингом «Швабе» и НПО «Сканер», производителем выступает предприятие «Калугаприбор» концерна «Автоматика». Соответствующее соглашение было подписано сторонами в 2018 году.

Линейка выпускаемого оборудования состоит из трех моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60» и «РуСкан 60 new». Скоро ее дополнят два новых аппарата – «РуСкан 65» и «РуСкан 65М». Это первые отечественные УЗИ-сканеры экспертного класса с российским программным обеспечением. Сейчас приборы проходят процедуру получения регистрационных удостоверений. Первые поставки в медучреждения могут начаться с конца 2020 года в рамках федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«Реализация проекта позволяет решить вопросы импортозамещения и удовлетворить спрос на современное лечебно-диагностическое оборудование в стране. Наша аппаратура создана с применением новейших технологий и ни в чем не уступает зарубежным аналогам. В процессе эксплуатации практикующие врачи отметили качественную визуализацию, удобство использования и эргономичный дизайн УЗИ-сканеров. Это свидетельствует о том, что спрос на эту медтехнику будет только расти, и мы полностью к этому готовы. Мощности нашего предприятия позволяют производить до 3 тыс. аппаратов в год», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

За два года работы проекта участники консорциума оснастили новым УЗИ-оборудованием лечебные учреждения Москвы, Тулы, Владивостока, Великого Новгорода. Также поставки осуществлены в Татарстан, Нижегородскую, Тюменскую, Московскую области и другие регионы.

«Задачей «Швабе» стала реализация маркетинговой стратегии и продажи. Полученные на данный момент результаты показывают, что мы успешно с ней справились: оборудование функционирует во многих регионах России», – сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

gmpnews