Ученые обнаружили 69 препаратов потенциально эффективных для лечения COVID-19

Команде исследователей из разных стран удалось определить 69 препаратов, потенциально эффективных против нового коронавируса, которые сейчас находятся на этапе доклинических, клинических исследований или уже одобрены FDA.

Ученые выделили 26 из 29 вирусных белков в клетках человека и затем идентифицировали связанные с ними человеческие белки с помощью методов тандемной аффинной очистки и масс-спектрометрии (AP-MS). Таким образом было обнаружено 332 взаимодействия между белками SARS-CoV-2 и человеческими белками. Среди них исследователи обнаружили 66 мишеней для лекарственных препаратов.

Потенциально эффективными препаратами оказались 69 соединений, которые действуют на найденные мишени. Они включают как одобренные FDA, так и еще находящиеся на этапах клинических и доклинических исследований.

Ведущий исследователь доктор Дэвид Гордон (David Gordon) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и коллеги теперь оценивают эффективность этих соединений с помощью тестов.

Идентификация клеточных факторов, которые влияют на развитие вирусной инфекции, может оказаться ключом для разработки противовирусных средств широкого действия против SARS-CoV-2 и других штаммов коронавирусов, заключили д-р Гордон и соавторы.

Теслина Анастасия

medvestnik