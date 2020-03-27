В Европе начались масштабные клинические исследования препаратов против COVID-19

В Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, Испании и Франции начались клинические исследования (КИ) уже существующих лекарственных препаратов для лечения COVID-19, в т.ч. противомалярийных средств хлорохин и гидроксихлорохин, с участием 3200 пациентов, пишет Reuters.

Помимо противомалярийных препаратов будут исследоваться противовирусный препарат remdesivir, изначально предназначенный для лечения лихорадки Эбола, и антиретровирусный комбинированный препарат лопинавир/ритонавир.

Как отметила специалист по инфекционным заболеваниям из больницы «Круа-Русс» (Лион, Франция) Флоранс Адер, эти препараты входят в разработанный ВОЗ перечень приоритетных экспериментальных лекарственных средств для борьбы с SARS-CoV-2. Она руководит КИ во Франции.

По ее словам, в стране будет применяться гибкая система лечения коронавируса, когда неэффективные препараты будут заменяться на показавшие эффективность в процессе КИ.

Гидроксихлорохин является менее токсичным вариантом хлорохина, применяемого с 1940-х годов. Некоторые исследователи полагают, что гидроксихлорохин наиболее эффективен для лечения COVID-19.

Препарат применялся для терапии 24 пациентов в инфекционной больнице Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета. Предварительные результаты этого исследования были опубликованы 20 марта в International Journal of Antimicrobial Agents. Согласно результатам КИ, несмотря на малое число участников, терапия гидроксихлорохином и азитромицином привела к улучшению состояния пациентов.

Как отметил специалист по инфекционным заболеваниям Дидье Руаль, после шестидневного курса терапии полностью поправились 75% пациентов, а у некоторых участников значительное улучшение наблюдалось уже в течение 48 часов.

Между тем многие эксперты призывают не делать скоропалительные выводы.

Так, лауреат Нобелевской премии Франсуаза Барре-Синусси отметила недостатки исследования в Марселе. По ее мнению, необходимы более полные тесты.

Медицинский эксперт Мишель Саймс не ставит под сомнение результаты исследования в Марселе, но считает число участников недостаточным для того, чтобы делать выводы об эффективности противомалярийных препаратов для лечения COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег от применения непроверенных препаратов, поскольку это может привести к тяжелым последствиям, а также к дефициту лекарств, необходимых для лечения заболеваний по показаниям.

Илья Дугин

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