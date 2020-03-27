Комиссар FDA предупредил об опасности применения производных хлорохина без назначения врача

Руководитель FDA д-р Стивен Хан обратился с призывом к населению США не применять любые производные хлорохина без назначения врача, т.к. это может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода, сообщает The Hill.

Поводом для обращения послужила смерть мужчины из Аризоны несколько дней назад, который принял хлорохин фосфат в целях профилактики COVID-19. Его жена оказалась в критическом состоянии.

Хлорохин фосфат применяется в аквариумистике для лечения паразитов у рыбок и отличается от противомалярийного препарата, проходящего клинические исследования в качестве потенциальной терапии COVID-19.

По словам жены скончавшегося мужчины, на решение семейной пары принять хлорохин фосфат повлияло выступление Президента США на брифинге в Белом доме, в ходе которого он высоко отозвался о потенциале гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Стивен Хан отметил, что некоторые недобросовестные граждане США и производители пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы получить выгоду. Они предлагают людям неодобренные средства якобы для диагностики, профилактики и лечения COVID19.

Илья Дугин

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