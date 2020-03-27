Минпромторг призвал аптеки торговать немедицинскими масками «Дельрус»

Минпромтог в ходе закрытого совещания с представителями аптечного бизнеса заявил, что компания «Дельрус» займется поставками немедицинских защитных масок из Китая в аптечные учреждения России. Эту информацию «ФВ» подтвердили участники совещания.

26 марта Минпромторг провел совещание с руководителями аптечных сетей по вопросу бесперебойного обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями под председательством первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба.

Источник «ФВ», принимавший участие в совещании, сообщил, что присутствовали представители профильных ассоциаций, руководители федеральных и региональных аптек, сотрудники Росздравнадзора.

Разговор шел о возможности аптек включить в свой ассортимент немедицинские маски, которые планируется поставлять из Китая через компанию «Дельрус», она может быть назначена распоряжением правительства единственным поставщиком медицинских масок.

Компания уже предложила сетям заключить прямые договоры поставок, сообщил «ФВ» источник на фармрынке. Речь идет о защитных немедицинских масках по цене 35,07 руб. за штуку. Юридическое лицо, на которое предлагается заключить договор, – ООО «Дельрус». Планируется, что все борты из Китая с продукцией будут разгружаться в Москве. Все отгрузки пойдут после согласования процесса с Минпромторгом, рассказал источник «ФВ».

«В ходе совещания обсуждался вопрос, могут ли аптеки торговать немедицинскими масками. Маски, которые будет поставлять «Дельрус», не имеют сейчас регистрационных удостоверений и сертификатов», – рассказал «ФВ» источник из одной аптечной сети.

По словам другого источника, Росздравнадзор обещал быстро решить вопрос с сертификацией этой продукции. Аптеки же заявили, что готовы ликвидировать острый дефицит средств индивидуальной защиты, если Минпромторг подтвердит их право продавать маски каким-либо документальным распоряжением.

Однако, в свою очередь, представители бизнеса заявили, что цена на маски велика. «По 35 рублей маски продаются сейчас у спекулянтов, и, кстати, с сертификатами», – заявил в разговоре с «ФВ» представитель одной аптечной сети.

Минимально возможная при этом цена масок в аптеках (при закупках у «Дельрус» за 35, 07 руб.) составит 39,9 руб. Другие аптеки называют цену в 43 рубля.

«Маски появятся в аптеках всех регионов. Другой вопрос – почему такая высокая цена? Мы готовы их продавать себе в убыток. Вот только не надо аптеки обвинять в том, что это мы завышаем цены», – прокомментировал ситуацию собеседник «ФВ».

«ФВ» направил запрос в Минпромторг и Росздравнадзор.

Оксана Баранова

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