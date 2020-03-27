Владимир Путин подписал закон о заморозке цен на лекарства при ЧС

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 67-ФЗ от 26.03.2020, в соответствии с которым может вводиться госрегулирование цен на лекарства, не входящих в перечень ЖНВЛП, по списку, утвержденному правительством.

Такая мера может применяться в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае, если в течение тридцати календарных дней после принятия правительством решения о проведении мониторинга розничных цен на лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛП, на территориях субъектов РФ выявлен рост розничных цен на такие лекарства на 30% и более.

Реализация препаратов, цены на которые выросли, не допускается в течение 90 календарных дней со дня утверждения правительством перечня.

Такая же мера в условиях ЧС и эпидемий будет применяться и к медицинским изделиям, цены на которые выросли на 30% и более.

Елена Сидорова

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