Более 40 аптечным сетям в 53 городских округах грозит запрет на расширение площадей

«ФВ» вместе с аналитиками Alpharm проверили аптечные сети 83 городских округов, которые заняли более 20% рынка. В начале марта депутаты внесли в Госдуму поправки об ограничении расширения таких сетей.

Аналитики Alpharm совместно с «ФВ» проанализировали 83 городских округа в России и выяснили, что в 53 из них есть 44 аптечные сети, которые подпадают под новый законопроект Госдумы. Среди рекордсменов по доле местного рынка — «Планета здоровья» с долей рынка в Перми в 64,8%, показали подсчеты аналитиков Alpharm.

Депутаты 2 марта внесли в Думу поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ ограничит расширение площадей сетям с долей рынка оптовой и розничной торговли лекарствами выше 20%. Долю подсчитают в границах городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), муниципальных районов и городских округов.

Аптечные сети вынужденно начнут искать пути обхода ограничения, считает управляющий директор московской аптечной сети ООО «УК Аптечные традиции» Оксана Юрченко.

Оксана Баранова

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