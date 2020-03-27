АОКИ заявила о возможной остановке клинических исследований лекарств

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая объединяет крупнейшие фармкомпании, попросила премьера Михаила Мишустина разъяснить порядок авиаперевозок фармпрепаратов. Об этом пишет РБК.
Прекращение грузовых перевозок может привести к остановке международных клинических исследований лекарственных препаратов, говорится в письме ассоциации, которая объединяет крупнейшие фармкомпании — Bayer, Pfizer, Janssen Pharmaceutical, Novartis, Servier и другие.
В письме главе правительства исполнительный директор ассоциации Светлана Завидова просит разъяснить, распространяется ли введенная правительством мера по прекращению регулярного и чартерного авиасообщения с 27 марта на грузовые авиаперевозки. По решению президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции авиакомпании должны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение составят только случаи вывоза на родину россиян и отдельные полеты по поручению правительства. Грузовые авиаперевозки в документе не упоминаются.
Как объясняет в письме Завидова, организации, которые проводят клинические исследования, используют авиационные грузовые перевозки для ввоза лекарственных препаратов в Россию и вывоза биологических образцов. По данным ассоциации, ежегодно участниками исследований в России становятся около 50 тыс. человек.
Прекращение процесса ввоза препаратов и вывоза биологических образцов будет означать остановку клинических исследований, что негативно отразится на здоровье и безопасности пациентов — участников исследований, уверена Завидова.
Большинство исследований предполагает, что полученные образцы нужно в незамороженном виде в течение 48 часов транспортировать в центральную лабораторию.
«Если пациент вовремя не получил лекарственный препарат, если у него не взяли кровь, это будет означать нарушение протокола и, соответственно, неприемлемый для исследования результат», — объяснила РБК исполнительный директор ассоциации.