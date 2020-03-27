Минздрав РФ начал серийное производство собственных тестов на Covid-19

По заверению создателей, новую систему отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса – она дает положительный результат при меньшем содержании вируса в образце биологических жидкостей.
Создание теста началось 31 января 2020 года по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Регудостоверение на диагностическую систему «Амплитест SARS-Cov-2» Росздравнадзор выдал 6 марта.
Как следует из единой информационной системы в сфере госзакупок, стоимость одной тест-системы с набором реагентов составляет около 12 тысяч рублей. В настоящий момент ЦСП заключил один контракт на поставку 60 тест-систем на общую сумму 729 тысяч рублей в ФГБУ «Центральная клиническая больница» Управделами Президента РФ.
Помимо ЦСП Минздрава РФ, регудостоверениями на тест-системы на коронавирус нового типа в России владеют ГНЦ ВБ «Вектор» и ООО «Смартлайфкеа» консорциума ООО «Генетические технологии» и японской Mirai Genomics.
По состоянию на 27 марта основным производителем тестов на COVID-19 выступает подведомственный Роспотребнадзору ГНЦ ВБ «Вектор». Центр производит 500 тысяч тест-систем в неделю и обеспечивает диагностическими наборами все исследовательские лаборатории, включая частные – «Хеликс» и «Гемотест». Роспотребнадзор 25 марта получил дополнительно 1,4 млрд рублей от Правительства РФ «на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции».