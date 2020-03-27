Минздрав РФ начал серийное производство собственных тестов на Covid-19

Подведомственный Минздраву РФ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) начал серийное производство собственных тестов на COVID-19 в Москве. Предполагается, что мощность производства составит 10 тысяч тестов в сутки с последующим ростом до 50 тысяч наборов реагентов. До этого момента единственными широко применявшимися на рынке тестами были диагностические системы ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Подведомственный Минздраву РФ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» (ЦСП) начал серийное производство собственных тестов на COVID-19 в Москве. Предполагается, что мощность производства составит 10 тысяч тестов в сутки с последующим ростом до 50 тысяч наборов реагентов. До этого момента единственными широко применявшимися на рынке тестами были диагностические системы ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

По заверению создателей, новую систему отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса – она дает положительный результат при меньшем содержании вируса в образце биологических жидкостей.

Создание теста началось 31 января 2020 года по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Регудостоверение на диагностическую систему «Амплитест SARS-Cov-2» Росздравнадзор выдал 6 марта.

Как следует из единой информационной системы в сфере госзакупок, стоимость одной тест-системы с набором реагентов составляет около 12 тысяч рублей. В настоящий момент ЦСП заключил один контракт на поставку 60 тест-систем на общую сумму 729 тысяч рублей в ФГБУ «Центральная клиническая больница» Управделами Президента РФ.

Помимо ЦСП Минздрава РФ, регудостоверениями на тест-системы на коронавирус нового типа в России владеют ГНЦ ВБ «Вектор» и ООО «Смартлайфкеа» консорциума ООО «Генетические технологии» и японской Mirai Genomics.

По состоянию на 27 марта основным производителем тестов на COVID-19 выступает подведомственный Роспотребнадзору ГНЦ ВБ «Вектор». Центр производит 500 тысяч тест-систем в неделю и обеспечивает диагностическими наборами все исследовательские лаборатории, включая частные – «Хеликс» и «Гемотест». Роспотребнадзор 25 марта получил дополнительно 1,4 млрд рублей от Правительства РФ «на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции».

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