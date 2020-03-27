Минздрав РФ с первой попытки закупил ламивудин более чем на 1 млрд рублей

Контракты на поставку АРВ-препарата ламивудин в дозировке 300 мг разделили между собой «Алвилс» и «Примафарм», близкий к «Фармасинтезу». В 2019 году поставщик ламивудина из-за слишком низкой цены нашелся только с четвертого раза. Контракты на поставку АРВ-препарата ламивудин в дозировке 300 мг разделили между собой «Алвилс» и «Примафарм», близкий к «Фармасинтезу». В 2019 году поставщик ламивудина из-за слишком низкой цены нашелся только с четвертого раза.

Минздрав за прошедший период 2020 года уже закупил ламивудин 300 на сумму, превышающую весь объем закупок этого препарата за 2019 год. Если в прошлом году Минздрав приобрел в общей сложности 130,5 млн таблеток на 927,1 млн рублей, то по состоянию на март 2020 года состоялись аукционы на закупку 165 млн таблеток суммарной стоимостью почти 1,1 млрд рублей.

Поставщиками стали единственные подавшие заявку компании «Алвилс» (460,9 млн) и «Примафарм» (637,1 млн).

В середине 2019 года ламивудин оказался в центре внимания организаций, поддерживающих пациентов с ВИЧ: три объявленных подряд аукциона на закупку препарата не состоялись по причине отсутствия заявок.

Новый порядок формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК) диктовал заказчику в лице Минздрава объявлять аукционы на невыгодных для поставщика условиях. Дистрибьюторы заявились на торги, только когда НМЦК была повышена почти в два раза по сравнению с первыми объявленными аукционами – до 7,2 рубля за таблетку. Торги 2020 года состоялись при начальной цене 6,69 рубля за единицу.

«Алвилс» уже поставлял ламивудин по прошлогодним контрактам. Второй участник закупочной кампании-2020 по ламивудину – «Примафарм», близкий к одному из крупнейших отечественных производителей АРВ-препаратов «Фармасинтезу» Викрама Пунии. Компания, созданная в апреле 2019 года, принадлежит Валерию Арланцеву. Он в 2017–2019 годах возглавлял принадлежащее Пунии ООО «Галсан», зарегистрированное в Иркутске, где базируется «Фармасинтез». В 2010 году Арланцев вместо Пунии стал единственным владельцем ООО «Фармароз» из Иркутской области. В 2013 году полный тезка Арланцева назывался на сайте «Фармасинтеза» директором по внутреннему контролю и аудиту предприятия. Сам Пуния отрицает аффилированность «Примафарма» с «Фармасинтезом», утверждая, что компания является «отдельным юридическим лицом».

У «Фармасинтеза» есть собственный дистрибьютор «Профарм». Но в начале 2019 года ФАС внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков, в результате с марта 2019 года «Профарм» практически не заключал госконтрактов. А «Примафарм», напротив, в 2020 году, по данным СПАРК-Интерфакс, долю госконтрактов нарастил.

Состоялись аукционы Минздрава по закупке ламивудина и в других лекарственных формах и дозировках. В форме раствора препарат на 47 млн рублей поставит дистрибьютор GSK «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», в форме таблеток в дозировке 150 мг – «Примафарм» на 37 млн рублей.