Минздрав РФ назвал сроки начала клинических испытаний вакцины против COVID-19

«Процесс тестирования начнется уже в ближайшие месяцы. Модели отработаны. И первые доклинические исследования уже начинаются», – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по поводу перспектив создания вакцины от коронавируса в прямом эфире Первого канала 26 марта.

«По расчетам, клинические испытания начнутся ориентировочно через 5-6 месяцев. Это те сроки, которые сегодня называют разработчики», — добавил он.

Министр также подчеркнул, что не нужно каждому человеку идти обследоваться. Это касается только тех, кто попадает в группу риска, – кто вернулся из зарубежных поездок, общался с контактными пациентами или заболевшими. Если у человека есть клинические симптомы, то обследование обязательно.

Если говорить о прогнозе на будущее и ситуации в целом, то Михаил Мурашко отметил, что медицина готовится ко всем возможным вариантам, дополнительно разворачивает и перепрофилирует койки в случае необходимости. Дополнительное оборудование уже приобретено и сейчас проходит тестирование, также идёт допоставка резервных аппаратов.

«Конечно, система готовится, запасается и лекарственными препаратами, разрабатываются новые схемы лечения, они фактически обновляются каждый день. Завтра (27 марта) мы готовим новый выпуск клинических рекомендаций, они включают все самые современные методы, которые на сегодняшний день доступны. Но в первую очередь все-таки нужно попытаться помочь всем нашим близким не заболеть. Поэтому предстоящая неделя в первую очередь должна быть посвящена тому, чтобы разорвать эту патологическую цепь и прервать распространение инфекционного процесса», – добавил министр.

gmpnews