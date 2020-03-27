Минпромторг: нерабочая неделя не касается предприятий мед- и фармпромышленности

Нерабочая неделя, которая продлится в России с 30 марта по 3 апреля, не коснется производителей социально значимых товаров — лекарств и медицинских изделий, об этом следует из письма Минпромторга, направленного компаниям медицинской и фармацевтической промышленности.

«Департамент обращает внимание руководителей предприятий фармацевтической медицинской промышленности, что в соответствии с законодательством РФ и правом ЕАЭС лекарственные средства для медицинского применения и медицинские изделия относятся к социально значимой продукции, применяемой в медицинских целях, и необходимы для профилактики, диагностики, лечения заболеваний человека, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, поэтому ваши предприятия относятся к структурам жизнеобеспечения и необходимо обеспечить бесперебойное производство», — говорится в документе.

Режим нерабочей недели также не распространяется на медицинские учреждения, аптеки, все структуры жизнеобеспечения и непрерывно действующие организации, опасные производственные объекты, транспорт, банки и продуктовые магазины. Работать будут и сотрудники социальных фондов, включая ПФР, ФСС и Фонд ОМС. Государственные и муниципальные служащие, сотрудники СМИ выйдут на работу по решению руководителей.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам 25 марта объявил, что следующая неделя (30 марта — 5 апреля) в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

ИСТОЧНИК: ПРАЙМ

gmpnews