Великобритания стала крупнейшим финансовым донором CEPI

В рамках договоренностей, достигнутых в ходе видеосаммита G20, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о дополнительном финансировании Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) в размере 210 млн фунтов стерлингов, говорится на сайте британского правительства.

Средства будут направлены на разработку вакцин против коронавируса SARS-CoV-2, которые станут доступными во всем мире по минимальным ценам.

Кроме того, по словам Бориса Джонсона, дополнительные средства будут инвестированы в расширение производства систем диагностики и лекарственных препаратов для лечения COVID-19.

Общая сумма инвестиций Великобритании в борьбу с коронавирусом составляет 544 млн фунтов стерлингов.

Ранее CEPI объявила о нехватке почти двух миллиардов долларов для финансирования разработок вакцин против коронавируса.

По словам министра международного развития Великобритании Энн-Мари Тревельян, усилия британского правительства помогут остановить распространение коронавируса по всему миру.

Илья Дугин

pharmvestnik