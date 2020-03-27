Grifols и правительство США совместно разработают препарат таргетной терапии COVID-19

Испанская компания Grifols («Грифолз») заключила с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США, FDA и рядом других федеральных агентств США соглашения о сотрудничестве в разработке первого препарата таргетной терапии COVID-19, сообщает сайт компании.

В рамках сотрудничества будет проведен сбор плазмы крови выздоровевших пациентов с диагнозом COVID-19. На основе этой плазмы будет создан гипериммунный глобулин. В ходе доклинических и клинических исследований будут изучать эффективность терапии COVID-19 анти-SARS-CoV-2 гипериммунным глобулином.

Вкладом Grifols в сотрудничество с правительственными органами США станет опыт в сфере сбора плазмы через сеть одобренных FDA донорских центров. Вместе с другими органами здравоохранения компания проведет тестирование и подготовку доноров плазмы. Grifols также создаст гипериммунный глобулин на основе переработанной плазмы и станет спонсором доклинических и клинических исследований для изучения его эффективности в лечении новых инфекционных заболеваний, включая COVID-19.

Государственно-частное партнерство позволит ускорить разработку препарата для лечения COVID-19. В случае успешных исследований и быстрого одобрения будет обеспечена его доступность в качестве препарата первой линии на фоне распространяющейся эпидемии COVID-19. FDA работает над устранением ненужных регуляторных барьеров и быстрым выполнением всех процедур без ущерба для безопасности препарата или целостности данных.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik