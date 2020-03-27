91% опрошенных Hays работодателей сообщили о переводе сотрудников на удаленку

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 91% компаний перевели или переводят сотрудников на удаленный режим работы. Таковы результаты проведенного рекрутинговой компанией Hays опроса работодателей о текущей ситуации в организациях в связи с введением ограничительных мер из-за коронавируса.

По данным на 18 марта, в 39% компаний сотрудники уже работали из дома со 100%-ным сохранением заработной платы. 20% компаний частично перевели или в ближайшее время переведут только тех сотрудников, кто технически может работать из дома. Другие категории сотрудников могут взять оплачиваемый отпуск или за свой счет.

20% работодателей находятся в процессе перевода сотрудников на удаленный режим с сохранением 100% заработной платы.

13% компаний говорят, что еще не перевели своих сотрудников на удаленный доступ, но в самое ближайшее время собираются это сделать с сохранением 100% зарплаты.

Вместе с тем 9% компаний не собираются переводить сотрудников на удаленный режим работы. Из них 5% заявили, что это технически сложно осуществить, учитывая специфику сферы компании, – сотрудники могут взять оплачиваемый отпуск или за свой счет. 3% не собираются этого делать, поскольку считают эпидемиологическую ситуацию сильно переоцененной, а сотрудники в индивидуальном порядке могут взять оплачиваемый отпуск или за свой счет. Еще 2% работодателей сказали, что не могут перевести сотрудников на удаленный режим, но предоставляют гибкий режим работы.

29% компаний переводят рабочую коммуникацию в мессенджеры (Slack, What’s up, Telegram,Viber, Fb Messenger, Skype и т. д.) и только 4% – в таск-менеджеры для удаленного управления командой (Asana, Trello, Bitrix24, Мегаплан и т. д.).

Лишь 3% организаций устанавливают на оборудование и ПО сотрудников программы учета рабочего времени (Yaware.TimeTracker, SAP, CrocoTime, 1C и т. д.).

Авторы исследования выяснили также, сотрудников каких функций переводят на удаленный режим работы. Согласно опросу, 60% компаний отправляют на удаленку всех сотрудников. 28% переводят тех, кто работает в маркетинге/PR/рекламе, 27% – финансы и бухгалтерию, 27% – управление персоналом, 24% – высший менеджмент, 24% – продажи, 23% – IT, 23% – юридические отделы, 20% – закупки и логистику, 19% – административную функцию.

3% компаний переводят на удаленный режим только тех, кто вернулся или вернется из неблагоприятных стран, и 2% собираются перевести на удаленку свое производство.

В опросе Hays приняли участие 360 работодателей из разных секторов экономики (87 российских и 273 международных компаний, осуществляющих свою деятельность в РФ). Доля опрошенных работодателей с рынков фармацевтики и медицинских изделий составила большую часть – 23%.

Наталья Маскина

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