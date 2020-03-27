Фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз

С начала 2020 года к системе маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП) подключились 9 691 участник оборота лекарств, рост составил 21%. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий.

Всего зарегистрировано более 56 тыс. организаций с лицензией на медицинскую или фармацевтическую деятельность, из них свыше 14 тыс. аптек.

Еженедельно к системе присоединяются от 200 до 500 организаций, и по мере приближения даты обязательной маркировки лекарств темпы растут. В феврале ЦРПТ зафиксировал пятикратный скачок регистраций – до 2 тыс. организаций в неделю.

В топ-5 регионов – лидеров по подключению фармацевтической розницы к системе МДЛП вошли: Сахалинская, Новгородская и Ульяновская области (подключено 100% аптек), Севастополь и Астраханская область (по 96%).

Фото: ЦРПТ

Екатерина Погонцева

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