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Mylan и Pfizer отложили завершение сделки по слиянию на фоне коронавируса

Завершение сделки по слиянию безрецептурного бизнеса Pfizer («Пфайзер») – компании Upjohn («Апджон») и компании Mylan («Майлан») в новую компанию Viatris («Виатрис») отложено на вторую половину года из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Общее собрание акционеров Mylan для голосования по отдельным положениям сделки перенесено на 30 июня, сообщили в компании.

Никаких других изменений в условиях сделки, которую изначально планировалось завершить в середине 2020 года, нет.

По оценкам экспертов, в 2020 году объем продаж Viatris может составить 19–20 млрд долл.

Акции Pfizer и Mylan снизились примерно на 1% на торгах до открытия биржевой сессии.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Март 27, 2020 | Просмотров: 52