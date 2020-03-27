Полный перечень одобренных диагностических тестов для выявления коронавируса в России Европейский регулятор отозвал сертификаты пригодности субстанции гемцитабина гидрохлорида » Mylan и Pfizer отложили завершение сделки по слиянию на фоне коронавируса Завершение сделки по слиянию безрецептурного бизнеса Pfizer («Пфайзер») – компании Upjohn («Апджон») и компании Mylan («Майлан») в новую компанию Viatris («Виатрис») отложено на вторую половину года из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Общее собрание акционеров Mylan для голосования по отдельным положениям сделки перенесено на 30 июня, сообщили в компании. Никаких других изменений в условиях сделки, которую изначально планировалось завершить в середине 2020 года, нет. По оценкам экспертов, в 2020 году объем продаж Viatris может составить 19–20 млрд долл. Акции Pfizer и Mylan снизились примерно на 1% на торгах до открытия биржевой сессии. Илья Дугин

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