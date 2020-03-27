Эксперты предостерегли аптеки от искусственного дробления

С 1 июля многие аптеки начнут применять вместо ЕНВД другие системы налогообложения. Использовать УСН смогут только те компании, чей годовой оборот не превышает 150 млн руб., остальные будут обязаны применять общую систему налогообложения. Таким образом налоговая нагрузка на аптеки возрастет в десятки раз.

Многие представители малого бизнеса (выручка до 800 млн руб. в год) видят выход в искусственном дроблении юрлиц, рассказала исполнительный директор Ассоциации «СоюзФарма» Мария Литвинова.

Эта тактика может станет «ловушкой» для фармкомпаний, которые раньше ничего не знали о рисках искусственного дробления, поясняет учредитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин.

В случае, если дробление будет признано искусственным, компанию ждет пересчет налогов исходя из общей системы налогообложения за период проверки, пени и штраф (от 20 до 40% от доначисленной суммы).

По мнению Елина, в большинстве случаев аптечным организациям требуется трансформация бизнеса – юридически и финансово грамотный пересмотр структуры. «Открывать новые юрлица, привлекать партнеров, искать инвесторов и расширять сеть – в каждом случае стратегия своя», — отмечает он. Елин не исключает и применение безопасной схемы дробления, когда его первичная цель направлена на развитие бизнеса.

Ольга Коберник

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