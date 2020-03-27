Трамп попросил у Южной Кореи системы для диагностики SARS-CoV-2

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с руководителем Южной Кореи попросил о поставках тест-систем для диагностики коронавируса, сообщает Reuters.

Мун Чжэ Ин обещал помочь, уточнив, что Южная Корея осуществит поставки в США только в случае, если останутся излишки после обеспечения нужд страны.

В свою очередь Трамп дал обещание помочь корейским компаниям в получении одобрения FDA.

Акции корейских производителей тест-систем – компаний Seegene Inc («Сиджен Инк») и SugenTech Inc («СудженТек Инк») – выросли на 27 и 23% соответственно.

SARS-CoV-2 был выявлен в США и Южной Корее в один и тот же день, но страны выбрали разные схемы борьбы с ним.

Власти Южной Кореи в течение нескольких дней провели поголовное тестирование населения, изолировали всех с подтвержденным диагнозом и проследили их контакты.

В США предпочли изолировать целые регионы. В ряде штатов количество ежедневных новых случаев заражения исчислялось тысячами. По данным BBC, по числу зараженных США обогнали Китай.

Илья Дугин

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