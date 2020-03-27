Внедрение автоматизации закупок лекарств в Ульяновской области откладывается

Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Минздрава Ульяновской области тормозит внедрение автоматизированной системы госзакупок лекарств, которая должна была заработать с 2020 года. Об этом «ФВ» сообщил руководитель исполнителя госконтракта – ООО «Медфлагман» – Николай Мякишев.

В отчете Министерства здравоохранения Ульяновской области за 2019 год, опубликованном на портале Заксобрания, говорится, что в 66 медицинских организациях региона внедрена система персонифицированного учета лекарственных средств и в 58% из них фиксируется списание медикаментов на пациентов. Однако в документе нет ни слова об автоматизации госзакупок препаратов, на которую власти региона возлагали большие надежды и с помощью которой хотели победить коррупцию в этой сфере. Контракт, в рамках которого проводилось внедрение, не оплачен. Акты выполненных в 2019 году работ не подписаны.

МИАЦ на запрос редакции о причинах срыва сроков внедрения не ответил. Подробности читайте в свежем выпуске «ФВ».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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