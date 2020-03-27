RX Code просит фармкомпании перейти на бережную коммуникацию с врачами

В ситуации противодействия эпидемии коронавируса, когда нагрузка на медицинских работников многократно возросла, компания RX Code обращается к фармацевтическим компаниям с призывом снизить давление на врачей в этот нелегкий период и перейти на бережную коммуникацию с ними.

Открытое письмо фармацевтическим компаниям

Компания RX Code давно и успешно занимается digital-коммуникациями со специалистами на фармацевтическом рынке.

Мы решили обратиться ко всем участникам рынка в этот непростой для всех период.

Мы отмечаем, что в настоящее время у врачей различных специальностей кратно выросла нагрузка по работе с пациентами.

Хочется выразить свою благодарность всем врачам, не только работающим в Коммунарке, но и выполняющим свой медицинский долг по всей стране.

Спасибо за ваше мужество и за вашу самоотверженность!

Уже сейчас по нашим опросам врачи профильных специальностей (инфекционисты, пульмонологи, терапевты, педиатры), находящиеся на передней линии борьбы с вирусом, отмечают двукратное увеличение нагрузки.

Врачи других специальностей в некоторых регионах перепрофилируются, что также ведет к увеличению нагрузки.

Абсолютно все специалисты сейчас находятся как в физическом, так и в психологическом напряжении.

На фоне карантина многие компании ограничили деятельность медицинских представителей.

В связи с этим мы ежедневно получаем запросы предложить какой-либо формат дистанционных коммуникаций – от «сделайте нам что-нибудь» до «дайте лицензию, чтобы занять тех, кто сидит дома».

Прекрасно понимая сложившуюся ситуацию и задачи, которые стоят перед фармацевтическим бизнесом, мы призываем наших коллег по цеху, партнеров и клиентов сплотиться и принимать взвешенные решения.

Как эксперты в фарммаркетинге мы понимаем, что дистанционные коммуникации – действительно удобный и эффективный канал, за развитие которого в обычное время мы всегда ратуем.

Но сейчас многократно выросшее давление на врача и работа неподготовленных сотрудников фармкомпаний может подорвать доверие врачей к этому каналу и к фармпроизводителям на долгое время.

Мы, как ответственная компания, приняли решение ограничить свою работу на этом канале, жестко регулируя нагрузку на каждую специальность.

Мы приняли решение минимизировать количество звонков e-Reps специалистам. Звонок – это не самый главный инструмент коммуникации, и именно звонки сейчас вызывают шквал негодования специалистов.

Мы советуем переводить кампании в медийную плоскость – работа в социальных сетях, баннерная реклама с переходом на лендинг.

Все это позволяет снизить давление на врачей в этот нелегкий период.

Если вы все же решили перевести своих медицинских представителей на дистанционные коммуникации, то, пожалуйста, обучите их – для этого нужны другие навыки. Проработайте свою стратегию коммуникации с профессионалами, теми, кто давно этим занимается.

Сейчас время бережной коммуникации!

Поддержите врачей!

pharmvestnik