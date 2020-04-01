Китай обещает дальнейшую стабилизацию производства и поставки активных фармацевтических ингредиентов

Китай готов поддерживать стабильное производство активных фармацевтических ингредиентов и обеспечивать безопасность глобальной цепочки поставок, заявил в понедельник замглавы Министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

В настоящее время в стране возобновилось более 80 проц. производства активных фармацевтических ингредиентов, при этом объем производства некоторых видов продукции превысил уровень, зафиксированный в аналогичный период прошлого года, отметил Синь Гобинь.

В частности, Китай отдал приоритеты поставке лекарственных препаратов, используемых для борьбы с COVID-19, подчеркнул чиновник.

По словам замминистра, Китай, где насчитывается более 1500 предприятий по производству активных фармацевтических ингредиентов, является крупнейшим в мире производителем и экспортером подобной продукции, годовой объем производства которой составляет около 3 млн тонн.

Министерство промышленности и информатизации КНР будет продолжать решать трудности, с которыми сталкиваются предприятия в указанной отрасли, усиливать координацию с соответствующими международными организациями и учреждениями, а также прилагать усилия к увеличению поставок на международный рынок, добавил Синь Гобинь.

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