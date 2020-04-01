Китай на 98% возобновил работу крупных промпредприятий, включая фармкомпании EMA вводит ограничения на применение антибиотика фосфомицина » В Подмосковье реконструируют фармацевтическо-складской комплекс Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на реконструкцию первого корпуса таможенно-складского терминала в селе Тарасовка Пушкинского городского округа. Объем инвестиций в проект реконструкции составит 142 млн рублей. Как сообщается, в данном корпусе располагается фармацевтическо-складской комплекс, где осуществляется подготовка и отправление на реализацию фармацевтической продукции. «В ходе реконструкции будут применены новые технологии с целью увеличения производственных мощностей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2020 года», ─ отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. Застройщиком объекта указан ЗАО ТСТ «Транссервис». В рамках проекта планируется создать 70 новых рабочих мест. Данный объект находится на сопровождении Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. gmpnews