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В Подмосковье реконструируют фармацевтическо-складской комплекс

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на реконструкцию первого корпуса таможенно-складского терминала в селе Тарасовка Пушкинского городского округа. Объем инвестиций в проект реконструкции составит 142 млн рублей.

Как сообщается, в данном корпусе располагается фармацевтическо-складской комплекс, где осуществляется подготовка и отправление на реализацию фармацевтической продукции.

«В ходе реконструкции будут применены новые технологии с целью увеличения производственных мощностей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2020 года», ─ отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Застройщиком объекта указан ЗАО ТСТ «Транссервис». В рамках проекта планируется создать 70 новых рабочих мест.

Данный объект находится на сопровождении Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

gmpnews

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Март 31, 2020 | Просмотров: 155