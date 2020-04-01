Китай на 98% возобновил работу крупных промпредприятий, включая фармкомпании

В Китае крупными считаются промышленные предприятия с годовым доходом свыше 20 млн юаней (около 2,84 млн долларов США).

По сообщению новостного агентства «Синьхуа» со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации КНР, в Китае идёт стабильное восстановление производственного сектора. Так по состоянию на 28 марта, до 98,6% крупных промышленных предприятий по всей стране уже возобновили работу.

Около 89,9% персонала вернулись на свои рабочие места, – сказал заместитель министра промышленности и информатизации Синь Гобинь.

Что же касается провинции Хубэй, наиболее серьезно пострадавшей от вспышки коронавируса, то здесь промышленное производство возобновилось на 95%.

Замминистра особо подчеркнул, что нормальное производство восстановилось в крупных фармацевтических компаниях, занимающихся поставками витаминов, антибиотиков, жаропонижающих и обезболивающих препаратов.

Помимо этого, 76% средних и малых предприятий по всей стране также уже возобновили работу.

gmpnews