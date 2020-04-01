Малый фармбизнес ждет поддержки от государства

Аптеки не довольны планом правительства по поддержке бизнеса. Опрошенные «ФВ» представители рынка полагают, что в основном предложения кабмина — «профанация».

Предприниматели не смогут воспользоваться мерами поддержки, которые предлагает Правительство России. В частности, речь идет об отсрочке арендных платежей при использовании государственного или муниципального имущества. Это следует из распоряжения правительства № 670-р, которое кабмин принял 19 марта «в рамках мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции».

Малые и средние предприятия временно будут освобождены от налоговых и таможенных проверок. В числе мер поддержки микропредприятий значится отсрочка по уплате страховых взносов на три месяца.

«Льготы, предоставляемые правительством, актуальны для единиц, — говорит исполнительный директор Ассоциации «СоюзФарма» Мария Литвинова. — Нужно снижать налоговую нагрузку в этот период. Это бы реально помогло бизнесу».

По мнению опрошенных «ФВ» представителей МСП, им необходимы налоговые каникулы сроком минимум на три месяца. Существующие меры господдержки участники рынка назвали профанацией. Никто из них не использует государственную или муниципальную собственность.

Сложную финансовую ситуацию аптек усугубляет и ужесточение условий работы дистрибьюторами. «У нашей компании нет финансовой возможности работать по предоплате, — рассказала директор ООО «Фарм Находка» (Находка, Приморский край) Илона Понитаева. — Необходимы существенные налоговые льготы и возможность кредитования под 1—2%. Только эти меры позволят остаться на плаву в сложный период».

Ольга Коберник

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