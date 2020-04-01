«Р-фарм» подала документы на регистрацию оригинального ингибитора интерлейкина-6

Компания «Р-фарм» подала документы на регистрацию препарата олокизумаб. Сообщение об этом появилось на портале Госреестра лекарственных средств 23 марта.

Олокизумаб представляет собой моноклональное антитело к рецептору интерлейкина-6. Препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. После проведения клинического исследования II фазы компания UCB передала «Р-фарм» права на разработку, регистрацию, производство и продажу олокизумаба. Это было сделано в 2013 году в рамках глобального лицензионного соглашения. «Р-фарм» получила права на олокизумаб, применяемый по широкому перечню показаний.

Помимо лечения ревматоидного артрита, ингибиторы интелейкина-6 применяются в качестве экспериментальной терапии пациентов с COVID-19. Первой об этом заявила Национальная комиссия здравоохранения Китая, которая включила тоцилизумаб в седьмую версию рекомендаций по лечению. По данным международных реестров, клинические исследования тоцилизумаба при COVID-19 проходят в Китае, Италии, Дании. Эффективность другого ингибитора интерлейкина-6 – сарилумаба – оценивают при лечении COVID-19 в клинических исследованиях в США, Италии, Испании, Германии, Франции, Канаде и России.

Елена Воронина

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