Складские площадки ГК «Сантэнс» работают в штатном режиме

В «Сантэнс» отметили, что, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, готовы оперативно подключаться и оказать помощь производителям, например, по поставкам отдельных групп лекарственных препаратов напрямую в аптеки.

«В течение этой нерабочей недели, как и во все предыдущие дни, приемка, обработка и отгрузка лекарственных препаратов клиентов ГК «Сантэнс» осуществляются в полном запрашиваемом объеме и надлежащие сроки», — сообщил генеральный директор группы компаний Андрей Осипов.

«Сантэнс» — не только крупнейший логистический оператор на российском фармрынке, но и социально ответственный бизнес, — подчеркнул он. — Наши складские площадки в Московской области и Новосибирске руководствуются в текущей ситуации положениями Системы менеджмента качества, специальным Планом непрерывности бизнеса, приказами созданного Оперативного штаба и работают в штатном режиме, справляются с увеличившимися объемами».

Напомним, что Минпромторг России в своем письме от 26 марта 2020 г. указал руководителям предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, что в соответствии с законодательством данный вид деятельности относится к жизнеобеспечивающим и необходима его бесперебойность.

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