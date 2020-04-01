Медицинские маски и антисептики ушли в нелегальные каналы продаж

Аптеки фиксируют острый дефицит медицинских масок и антисептиков. Дистрибьютор «Протек» дефицит масок объясняет тем, что производители оказались не готовы к ажиотажному спросу. Тем не менее бойкая торговля масками и антисептиками идет в телеграм-каналах, в социальных сетях и на сайтах частных объявлений, обнаружил «ФВ».

Перебои с поставками медицинских масок в аптеки начались в начале марта, когда в России начали фиксировать первые случаи заражения коронавирусом. Если дистрибьютор «Протек» связывает это с ажиотажным спросом, то «Гранд Капитал» официально заявил, что принял решение о приостановлении закупок масок в связи с делом ФАС.

Зато бойкая торговля масками и антисептиками идет в телеграм-каналах, в социальных сетях и на сайтах частных объявлений. Чаще всего товары предлагаются партиями от 100 тыс. штук. Цена на маски от 32 до 50 руб., на антисептики – от 180 руб. В продаже также антибактериальные салфетки, термометры и аппараты ИВЛ.

По мнению игроков аптечного рынка, сейчас в зоне «серых» продаж дефицитного товара нет ни одного представителя фармрынка.

«Сейчас практически все продавцы медицинских изделий на рынке – нелегалы, скупившие товар в Корее в самом начале эпидемии», – заявил «ФВ» генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев.

Маски в огромном количестве в телеграм-каналах продают преимущественно перекупщики, рассказал «ФВ» председатель Ассоциации аптечного менеджмента и маркетинга Гарик Тадевосян. При этом многие из продавцов предлагают маски и дезинфицирующие средства, которые не являются медицинскими изделиями, пояснил эксперт.

«В ход идут даже средства больничного назначения – для дезинфекции поверхностей, полов, – говорит Тадевосян. – Предлагается покупать и переливать в маленькие емкости для личного применения».

Корреспондент «ФВ» вступил в переговоры с одним из продавцов масок в телеграм-канале.

Оксана Баранова

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik