Япония нарастит объемы производства favipiravir для лечения коронавируса

Японская компания-производитель препарата Avigan (favipiravir), который ранее показал эффективность против COVID-19 в ходе клинических испытаний в Китае, заявила, что готова предоставить его любой стране для тестирования против заболевания. Правительство страны тем временем планирует нарастить производство этого препарата. Об этом сообщает портал FiercePharma.

Согласно сообщению на сайте компании-производителя Fujifilm Group («Фуджифилм Груп»), favipiravir никогда ранее не распространялся на рынке и не был доступен в японских и зарубежных аптеках и больницах. Он был одобрен в Японии в 2014 году для использования лишь в случае вспышек гриппа, когда другие противогриппозные препараты неэффективны или недостаточно эффективны.

Fujifilm Group отмечает, что действующее вещество препарата препятствует репликации вирусов и поэтому не исключено, что он может обладать противовирусным действием в отношении и SARS-CoV-2, который принадлежит к тому же типу одноцепочечных РНК-содержащих вирусов, что и вирус гриппа.

Правительство Японии начнет клинические исследования favipiravir при содействии других государств, чтобы ускорить процесс одобрения для лечения коронавирусной инфекции, заявил 28 марта премьер-министр страны Синдзо Абэ. По его словам, такое решение продиктовано растущим интересом к препарату в связи с удачными примерами его использования. Повысятся в ближайшее время и объемы его производства.

На сегодняшний день Avigan не зарегистрирован нигде, кроме Японии. Fujifilm Group со своей стороны готова сотрудничать с любой из стран, где регуляторные органы решат протестировать его для лечения COVID-19, говорится на сайте компании.

Анастасия Теслина

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