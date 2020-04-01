Компания «Эвалар» начала выпуск антисептических средств

ЗАО «Эвалар» переоборудовало производственные линии под выпуск антисептических средств. Значительный объем продукции из первых произведенных партий будет безвозмездно передан в органы социальной защиты для распространения среди населения и волонтеров.

Спиртосодержащие антисептики будут выпускаться в трех формах: антисептические спреи, гели-санитайзеры и растворы. На сегодня возможности производства позволяют выпускать до 500 тыс. упаковок антисептиков в месяц, при полном развертывании мощностей производство готово обеспечить до 1,2 млн упаковок ежемесячно. Первые отгрузки запланированы на начало апреля.

«Сегодня антисептические средства стали предметом первой необходимости, при этом их критически не хватает: в аптеках и магазинах антисептиков или нет, или они очень дорогие, – подчеркнула генеральный директор ХК «Эвалар» Лариса Прокопьева. – В сложившейся ситуации мы решили оперативно переоборудовать наши производственные линии, чтобы обеспечивать население доступными антисептиками. Понимая всю сложность эпидемиологической ситуации в Москве, мы приняли решение, что первая отгруженная партия антисептиков будет безвозмездно передана в службу социальной защиты города Москвы для распространения среди населения и волонтеров».

Источник: Эвалар

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