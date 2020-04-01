FDA разрешило применять противомалярийные препараты для лечения COVID-19

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) выпустило экстренное разрешение на применение (EUA) противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин сульфат для лечения коронавируса, сообщает The Hill со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS), это позволит пополнить Национальный стратегический запас медикаментов США 30 миллионами доз гидроксихлорохина и 1 миллионом доз хлорохина сульфата.

Препараты будут назначаться врачами госпитализированным пациентам подросткового возраста и взрослым с COVID-19 в случаях, когда проведение клинических исследований не представляется возможным.

От врачей требуется детальная информация по применению гидроксихлорохина и хлорохина сульфата, включая взаимодействие с другими препаратами и существующие риски.

Президент США неоднократно высказывался об эффективности противомалярийных препаратов, несмотря на отсутствие доказательств.

По словам директора Института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, все данные о применении противомалярийных препаратов для лечения нового коронавируса носят единичный характер, поскольку контролируемых клинических исследований не проводилось.

Илья Дугин

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