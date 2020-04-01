Врачи ожидают роста цен на лекарства и увеличения спроса на препараты-аналоги

Только 5% российских врачей, принявших участие в опросе интернет-аудитории, проведенном аналитической компанией RNC Pharma и социальной сетью для врачей «Доктор на работе», считают, что в результате девальвации рубля на российском фармрынке ничего не изменится. Еще 2% ждут, что результатом роста цен станет сокращение потребления «бесполезных» препаратов (витаминов, пробиотиков и т.п.).

К сожалению, оптимисты в абсолютном меньшинстве. Большинство врачей (37%), принявших участие в опросе, ожидают, что результатом девальвации национальной валюты станет сокращение доступности лекарств и, как следствие, рост самолечения, в т.ч. «народными» средствами. Прогноз уже начал сбываться, правда, пока не столько из-за девальвации, сколько из-за ажиотажной ситуации вокруг заболевания коронавирусом, в частности в аптеках скупали препараты гидроксихлорохина.

В отношении функционирования системы госзакупок врачи тоже ждут ухудшения ситуации, это второй по популярности вариант ответов. Экономии на этом рынке и ограничений выписки ожидают 29% респондентов. Интересно, что повальной экономии ждут в основном московские врачи, в столице так ответили 38% участников опроса, тогда как в других регионах всего 26%.

Еще 23% опрошенных ожидают роста спроса на препараты-аналоги, в т.ч. российского производства. Аналитики отмечают, что предыдущие масштабные кризисы в российской экономике действительно заметно простимулировали процесс импортозамещения.

Какие последствия для лекарственного обеспечения вы ждете в результате девальвации рубля? (опрос предполагал возможность одного ответа)

pharmvestnik