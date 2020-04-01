FDA получило полномочия на реформу рынка OTC-препаратов

Подписанный Президентом США Дональдом Трампом Закон о выделении 2 трлн долл. на борьбу с экономическими потерями в результате пандемии коронавируса позволит FDA принять дополнительные меры по охране общественного здоровья, говорится на сайте ведомства.

В частности, 80 млн долл. будут направлены на финансирование усилий FDA по противостоянию COVID-19, в т.ч. на поддержку разработки лекарственных препаратов и вакцин, расширение производства и мониторинг поставок в США продукции медицинского назначения.

Часть средств пойдет на реформу и модернизацию процесса регулирования обращения ряда безрецептурных лекарственных препаратов. В FDA уверены, что результаты реформы окажут положительное влияние на рынок OTC-препаратов и после завершения пандемии.

Закон дает регулятору новые полномочия по эскалации усилий в области модернизации разработки и процесса рассмотрения OTC-препаратов, с тем чтобы потребители могли получать инновационные, безопасные и эффективные лекарства без рецепта врача. Кроме того, реформа позволит еще более укрепить американский рынок безрецептурных лекарств.

В первую очередь FDA использует новые полномочия для обеспечения безопасности и эффективности дезинфицирующих средств и ацетаминофена, критически необходимых в условиях распространения коронавируса.

Илья Дугин

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