Минздрав закупает вакцины для профилактики гепатита В

Минздрав объявил аукционы на поставку вакцин для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок. Закупки проводятся в соответствии с постановлением Правительства РФ № 156 от 11.03.2011. Информация об аукционах размещена на сайте zakupki.gov.ru.

– Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для детского населения (для детей до года), суспензия для внутримышечного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 156 730 939,92 руб.

Окончание подачи заявок: 09.04.2020.

– Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для взрослого населения), суспензия для внутримышечного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 186 811 623,90 руб.

Окончание подачи заявок: 09.04.2020.

– Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для детского населения), суспензия для внутримышечного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 285 220,24 руб.

Окончание подачи заявок: 09.04.2020.

Елена Сидорова

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