Johnson & Johnson выбрала ведущую вакцину-кандидат против COVID-19 для дальнейших исследований

Компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J) определила ведущую вакцину-кандидат для профилактики COVID-19 и планирует начать клинические исследования с участием людей в сентябре 2020 года, сообщает BioSpace.

По информации компании, первые серии вакцины в рамках потенциального экстренного разрешения на применение будут доступны в начале 2021 года.

В J&J надеются получить данные по безопасности и эффективности выбранной вакцины-кандидата к концу текущего года. На основе этих данных в начале 2021 года может быть получено экстренное разрешение на ее применение.

В случае одобрения вакцины J&J гарантирует ее приемлемую цену. Формирование цены на вакцину для применения в экстренной ситуации пандемии не будет предполагать извлечение прибыли.

Программа разработки вакцины против COVID-19 основана на испытанных технологиях AdVac и PER.C6 компании Janssen («Янссен»), подразделения J&J. Эти технологии обеспечивают быструю разработку новых вакцин-кандидатов. Они также позволяют наращивать производство лидирующей кандидатной вакцины. Данные технологии использовались при разработке и производстве вакцины против лихорадки Эбола, а также при разработке вакцин-кандидатов против вируса Зика, респираторно-синцитиального вируса и ВИЧ, проходящих клинические исследования II и III фазы.

Татьяна Кублицкая

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