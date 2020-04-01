GigaGen начала разработку рекомбинантного поликлонального антитела для терапии COVID-19

Американская биотехнологическая компания GinaGen («ГигаГен Инк.») разрабатывает рекомбинатное поликлональное антитело – гипериммунный гамма-глобулин (rCIG) для терапии COVID-19, сообщает BioSpace.

В первую очередь данное терапевтическое антитело предназначено для применения у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции и лиц с высоким риском заражения, в т.ч. работников здравоохранения.

По словам сооснователя и исполнительного директора GigaGen д-ра Дэвида Джонсона, запуск клинических исследований запланирован на начало 2021 года.

Технология разработки rCIG компании GigaGen основана на использовании антител к COVID-19, выделенных из сыворотки крови выздоровевших пациентов.

Производство существующих препаратов на основе плазмы крови зависит от устойчивых поставок донорской плазмы. Рекомбинантный подход GigaGen не требует устойчивых поставок донорской плазмы. Вместо этого компания воссоздает полные библиотеки антител, выделенных из крови нескольких доноров. На основе этих библиотек затем создают рекомбинантные терапевтические антитела для лечения миллионов пациентов.

Ожидается, что rCIG будет способствовать созданию пассивного иммунитета, поэтому будет применяться в качестве терапевтического агента, а не профилактической вакцины, отметил д-р Джонсон.

GigaGen разрабатывает поликлональное антитело для лечение COVID-19 на собственные средства. Для коммерческого производства потенциального терапевтического антитела компании нужны партнеры. Компания сотрудничает с контрактным производителем FujiFilm Diosynth Biotechnologies («ФуджиФилм Дайосинт Байотекнолоджис»). Производитель препаратов на основе плазмы Grifols («Грифолз») финансировал на эксклюзивной основе некоторые проекты GigaGen.

Татьяна Кублицкая

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