Ввоз готовых лекарств В Россию в январе 2020 года снизился более чем на 67%

Импорт препаратов в готовой лекарственной форме в январе текущего года снизился на 67,4%, до 10,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, подсчитали аналитики RNC Pharma.

В натуральном выражении снижение больше – на 73,1%, со 110 млн до 30 млн упаковок. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, это может быть связано с повышенным объемом импорта готовых лекарств в октябре—ноябре 2019 года.

«В сентябре 2019 года поставки лекарств в Россию приобрели аномальный характер, ежемесячные объемы поставок выбивались из сезонных трендов», – рассказал «ФВ» Николай Беспалов. В октябре—ноябре поставщики завозили объемы, примерно вдвое превышающие таковые для этого времени года, уточнил он.

Это касается как натуральных, так и денежных объемов поставок. Ситуация стабилизировалась в декабре, когда Госдума перенесла запуск маркировки лекарств на 1 июля 2020 года.

Импорт готовых ЛП в Россию в помесячной разбивке, млн упак.

Импорт готовых ЛП в Россию в помесячной разбивке, млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС)

Суммарный объем поставок ЛП превысил стандартные сезонные тренды с сентября по ноябрь 2019 года и достиг 390 млн упак. Этого хватит примерно на 2,5 месяца работы в обычных условиях, отметил Беспалов. По его наблюдениям, многие компании запаслись еще основательнее: GSK сформировала запас на 4,5 месяца, Bayer — на 3,9.

ТОР15 корпораций по абсолютному объему прироста поставок в натуральном выражении

№ Корпорация ТОР3 ТМ с максимальным натуральным приростом поставок, упаковки Абсолютный прирост поставок сентябрь—ноябрь 2019 г./сентябрь—ноябрь 2018 г., млн упак. Расчетный размер запасов, сформированных за счет поставок, превышающих обычные сезонные объемы импорта, месяцев Прирост поставок сентябрь—ноябрь 2019 г./сентябрь—ноябрь 2018 г., %, упак. 1 GSK ОТРИВИН, ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ, ТЕРАФЛЮ 31,2 4,5 150 2 Reckitt Benckiser НУРОФЕН, СТРЕПСИЛС, ГЕВИСКОН 26,0 4,6 154 3 Bayer АСПИРИН, БЕПАНТЕН, РЕННИ 18,8 3,9 129 4 Novartis АЦЦ, СИРДАЛУД, ЭКЗОДЕРИЛ 18,2 1,9 63 5 Teva СПАЗМАЛГОН, ТРОКСЕВАЗИН, ОМЕПРАЗОЛ 17,1 1,2 41 6 Sanofi НО-ШПА, ГИПОТИАЗИД, ЛОЗАП 16,3 1,8 58 7 Stada СНУП, БИСАКОДИЛ, ДИКЛОФЕНАК 15,6 2,7 90 8 Menarini Group БРОМГЕКСИН, ЭСПУМИЗАН, L-ТИРОКСИН 15,4 3,2 107 9 Доминанта* ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА, ТРОКСЕРУТИН, ЗВЕЗДОЧКА 14,6 38,2 1 273 10 Egis СУПРАСТИН, ЭГИЛОК, СОРБИФЕР ДУРУЛЕС 11,5 5,7 189 11 Valeant ТРОМБО АСС, АНТИГРИППИН, ФЛОКСАЛ 9,5 2,6 88 12 Astellas СУПРАКС, ФОСФАЛЮГЕЛЬ, ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ 7,3 4,3 143 13 Johnson & Johnson ТИЗИН, МЕТРОГИЛ, РИНЗАСИП 6,7 1,1 38 14 Sopharma ТРОКСЕРУТИН, ТЕМПАЛГИН, КАРСИЛ 6,1 1,8 60 15 Акрихин АКВАДЕТРИМ, ТРИХОПОЛ, ПИРАНТЕЛ 6,0 2,8 92 Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП в Россию *В 2018 году поставки компании упали примерно втрое относительно 2017 года. За счет этого объем запасов, сделанных в сентябре—ноябре 2019 года, выглядит настолько значительным

Stada не формирует специального запаса, рассказал «ФВ» директор департамента внешних связей компании в России Иван Глушков. В компании высоко оценивают готовность государственной части системы мониторинга движения лекарственных препаратов и не опасаются длительных перерывов в ее работе.

Елена Калиновская

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