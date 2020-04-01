Ввоз готовых лекарств В Россию в январе 2020 года снизился более чем на 67%

Импорт препаратов в готовой лекарственной форме в январе текущего года снизился на 67,4%, до 10,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, подсчитали аналитики RNC Pharma.
В натуральном выражении снижение больше – на 73,1%, со 110 млн до 30 млн упаковок. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, это может быть связано с повышенным объемом импорта готовых лекарств в октябре—ноябре 2019 года.
«В сентябре 2019 года поставки лекарств в Россию приобрели аномальный характер, ежемесячные объемы поставок выбивались из сезонных трендов», – рассказал «ФВ» Николай Беспалов. В октябре—ноябре поставщики завозили объемы, примерно вдвое превышающие таковые для этого времени года, уточнил он.
Это касается как натуральных, так и денежных объемов поставок. Ситуация стабилизировалась в декабре, когда Госдума перенесла запуск маркировки лекарств на 1 июля 2020 года.
Импорт готовых ЛП в Россию в помесячной разбивке, млн упак.
Импорт готовых ЛП в Россию в помесячной разбивке, млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС)
Суммарный объем поставок ЛП превысил стандартные сезонные тренды с сентября по ноябрь 2019 года и достиг 390 млн упак. Этого хватит примерно на 2,5 месяца работы в обычных условиях, отметил Беспалов. По его наблюдениям, многие компании запаслись еще основательнее: GSK сформировала запас на 4,5 месяца, Bayer — на 3,9.
ТОР15 корпораций по абсолютному объему прироста поставок в натуральном выражении
|№
|Корпорация
|ТОР3 ТМ с максимальным натуральным приростом поставок, упаковки
|Абсолютный прирост поставок сентябрь—ноябрь 2019 г./сентябрь—ноябрь 2018 г., млн упак.
|Расчетный размер запасов, сформированных за счет поставок, превышающих обычные сезонные объемы импорта, месяцев
|Прирост поставок сентябрь—ноябрь 2019 г./сентябрь—ноябрь 2018 г., %, упак.
|1
|GSK
|ОТРИВИН, ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ, ТЕРАФЛЮ
|31,2
|4,5
|150
|2
|Reckitt Benckiser
|НУРОФЕН, СТРЕПСИЛС, ГЕВИСКОН
|26,0
|4,6
|154
|3
|Bayer
|АСПИРИН, БЕПАНТЕН, РЕННИ
|18,8
|3,9
|129
|4
|Novartis
|АЦЦ, СИРДАЛУД, ЭКЗОДЕРИЛ
|18,2
|1,9
|63
|5
|Teva
|СПАЗМАЛГОН, ТРОКСЕВАЗИН, ОМЕПРАЗОЛ
|17,1
|1,2
|41
|6
|Sanofi
|НО-ШПА, ГИПОТИАЗИД, ЛОЗАП
|16,3
|1,8
|58
|7
|Stada
|СНУП, БИСАКОДИЛ, ДИКЛОФЕНАК
|15,6
|2,7
|90
|8
|Menarini Group
|БРОМГЕКСИН, ЭСПУМИЗАН, L-ТИРОКСИН
|15,4
|3,2
|107
|9
|Доминанта*
|ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА, ТРОКСЕРУТИН, ЗВЕЗДОЧКА
|14,6
|38,2
|1 273
|10
|Egis
|СУПРАСТИН, ЭГИЛОК, СОРБИФЕР ДУРУЛЕС
|11,5
|5,7
|189
|11
|Valeant
|ТРОМБО АСС, АНТИГРИППИН, ФЛОКСАЛ
|9,5
|2,6
|88
|12
|Astellas
|СУПРАКС, ФОСФАЛЮГЕЛЬ, ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ
|7,3
|4,3
|143
|13
|Johnson & Johnson
|ТИЗИН, МЕТРОГИЛ, РИНЗАСИП
|6,7
|1,1
|38
|14
|Sopharma
|ТРОКСЕРУТИН, ТЕМПАЛГИН, КАРСИЛ
|6,1
|1,8
|60
|15
|Акрихин
|АКВАДЕТРИМ, ТРИХОПОЛ, ПИРАНТЕЛ
|6,0
|2,8
|92
|Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт ЛП в Россию
|*В 2018 году поставки компании упали примерно втрое относительно 2017 года. За счет этого объем запасов, сделанных в сентябре—ноябре 2019 года, выглядит настолько значительным
Stada не формирует специального запаса, рассказал «ФВ» директор департамента внешних связей компании в России Иван Глушков. В компании высоко оценивают готовность государственной части системы мониторинга движения лекарственных препаратов и не опасаются длительных перерывов в ее работе.
Елена Калиновская
pharmvestnik