Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19

Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы.

Институт является одним из ведущих научных учреждений в России, обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства.

Диагностический набор прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в России (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2014/1987). Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но и отделять его от других SARS-CoV-родственных вирусов, а также MERS-CoV (Ближневосточный респираторный синдром).

Как показали клинические испытания, набор реагентов АмплиСенс® Cov-Bat-FL выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 1*103 геномных эквивалентов (копий РНК) в 1 мл, что соответствует 5—10 копиям ДНК в реакции и не дает перекрестной (ложноположительной) реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека (Human Coronavirus E229, Human Coronavirus NL63, Human Coronavirus HKUI, Betacoronavirus 1 (ранее носивший название Human Coronavirus OC43).

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