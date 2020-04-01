Валентина Матвиенко предложила разрешить производить медицинские маски и антисептики без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила временно разрешить производить медицинские маски и дезинфицирующие средства без лицензии, а также разрешить ввоз и использование незарегистрированных зарубежных тест-систем. По мнению председателя Совфеда, подобные меры позволят сократить дефицит медизделий.

«Для того чтобы производить маски, нужно иметь лицензию. Послушайте, дома можно взять марли, всем из пяти слоев марли нашить повязки, ФСИН загрузить, другие возможные структуры. Можно на этот период оперативно принять решение и снять требование о необходимости лицензии на самое необходимое, что должно производиться? Готовы, условно скажем, парфюмерные предприятия производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Этих глупостей столько, которые нужно снимать просто росчерком пера каждый день», – заявила спикер.

Кроме того, Матвиенко рассказала о просьбе «крупного бизнеса» аннулировать барьеры на ввоз и использование незарегистрированных иностранных тест-систем на COVID-19. «Они просят снять этот запрет, чтобы закупить такие системы за свой счет и ввести регулярное тестирование своих сотрудников», – отметила глава верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко пообещала подготовить запрос с озвученными предложениями в Правительство РФ.

По состоянию на 31 марта в России зарегистрировано семь тест-систем на COVID-19, все они – российского производства, за исключением экспресс-теста ООО «Смартлайфкеа», созданного в кооперации с японской K.K. Mirai Genomics. Подавляющее большинство тест-систем производит ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, всего с начала вспышки проведено 536 669 тестов.

Правительство РФ 18 марта упростило регистрацию медицинских масок, респираторов, изолирующей одежды, перчаток и бахил. Теперь документы на медизделия можно получить спустя пять дней после подачи заявки, а в течение пяти месяцев – подтвердить качество и безопасность его использования. Кроме того, ускоренный режим регистрации введен для тест-систем на COVID-19.