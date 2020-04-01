J&J начнет испытания вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Вакцина от коронавируса разрабатывается американской Johnson&Johnson вместе с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA, подразделение министерства здравоохранения и социальных служб США). Стороны вложили в проект более $1 млрд. На стадию клинических испытаний вакцину планируют вывести не позднее сентября 2020 года. Вакцина от коронавируса разрабатывается американской Johnson&Johnson вместе с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA, подразделение министерства здравоохранения и социальных служб США). Стороны вложили в проект более $1 млрд. На стадию клинических испытаний вакцину планируют вывести не позднее сентября 2020 года.

J&J выбрала кандидата для клинических испытаний вакцины от COVID-19. Обычно на различные этапы исследований до утверждения кандидата требуется от 5 до 7 лет, отмечает компания. В этом случае J&J начала работу над вакциной от COVID-19 в январе 2020 года.

КИ вакцины начнутся не позднее сентября 2020 года, тогда первые партии препарата смогут быть доступны в начале 2021 года. Для производства вакцин J&J создаст дополнительные мощности в США и на предприятиях группы за пределами Штатов. Расширение производства позволит поставить более 1 млрд доз новой вакцины по всему миру.

J&J не единственная, кто разрабатывает вакцину от коронавируса. Над аналогичным препаратом работает, например, американская биотехнологическая компания Moderna. Первые испытания вакцины Moderna начались в США 16 марта. Но и в случае успешного завершения исследований вакцина станет доступна для широкого применения через 12–18 месяцев.

Прототипы вакцины от коронавируса разрабатывает и российский ФБУН «ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Биокад» планирует провести первые исследования на животных собственной вакцины от коронавируса в конце апреля 2020 года.

Johnson&Johnson – американский холдинг, основанный в 1886 году, объединяющий подразделения по производству лекарственных средств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 265 компаниях холдинга, представленных в 60 странах мира, работают 132 тысячи сотрудников. Консолидированные продажи Johnson&Johnson в 2019 году составили $82,1 млрд, чистая прибыль – $15,1 млрд.

По состоянию на 31 марта 2020 года в мире зафиксировано 789,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 38,1 тысячи человек умерли. В России выявлено 2,3 тысячи заболевших.