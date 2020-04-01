Минпромторг РФ запретит объединять разные виды медизделий в одну закупку

Министерство промышленности и торговли РФ намерено запретить включать разные виды медицинских изделий в один лот или контракт. Исключением станут закупки, начальная максимальная цена которых не превышает 300 тысяч рублей. По оценкам ведомства, в 80% конкурсных процедур в денежном эквиваленте заказчики закупают разные виды МИ, что «существенно снижает возможности поставки» медизделий производителями из государств ЕАЭС. Министерство промышленности и торговли РФ намерено запретить включать разные виды медицинских изделий в один лот или контракт. Исключением станут закупки, начальная максимальная цена которых не превышает 300 тысяч рублей. По оценкам ведомства, в 80% конкурсных процедур в денежном эквиваленте заказчики закупают разные виды МИ, что «существенно снижает возможности поставки» медизделий производителями из государств ЕАЭС.

Ведомство представило анализ государственных закупок медизделий за 2019 год, свидетельствующий о том, что бинты, перевязочные и расходные материалы, а также реагенты, в 40–50% случаев закупались на «смешанных» тендерах вместе с другими медизделиями, причем в денежном эквиваленте этот показатель достигал 80%. В связи с этим ведомство считает целесообразным ввести запрет при осуществлении закупок медицинских изделий для обеспечения государственных и муниципальных нужд на включение в один лот более одного наименования вида медицинских изделий.

Максимальный объем для «смешанных» тендеров составит 300 тысяч рублей. По подсчетам Минпромторга, это позволит перевести в разряд монозакупок от 89% до 100% тендерных процедур на медизделия.

Ограничение будет установлено через профильное постановление Правительства РФ. Его проект опубликован на портале нормативно-правовых актов, общественное обсуждение продлится до 5 апреля 2020 года.

Ранее Минпромторг РФ для поддержки отечественных производителей медоборудования начал разработку законопроекта, согласно которому медучреждения будут обязаны ежегодно закупать минимальную долю медизделий, произведенных в России. Ведомство предварительно озвучивало показатель в 50%, однако итоговая цифра будет определена после консультаций с экспертами.

В конце января 2020 года глава Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов сообщил, что в ходе реализации нацпроектов планируется закупить не менее половины продукции отечественного производства – на 3,2 трлн рублей из 6,2 трлн рублей, при этом в качестве целевого индикатора для предприятий ОПК установлена цифра 1,4 трлн рублей.